■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9244) デジタリフト 東証グロース (7003) 三井Ｅ＆Ｓ 東証プライム (7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード (4597) ソレイジア 東証グロース (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5802) 住友電 東証プライム (8136) サンリオ 東