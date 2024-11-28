一般社団法人写真整理協会は、12月5日（木）の「アルバムの日」にちなみ、写真を「残す」をテーマとするオンラインイベント「写真整理まつり2024」を同日から開催する。 写真整理、アルバム作り、フォトブックの活用法など、専門家による計17セミナーをオンラインで展開。Web会議サービス「Zoom」を利用し、写真の効果的な整理方法や、活用術を提供する。 参加は事前予約制。セミナーごとに有料・