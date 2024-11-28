アジア開発銀行（ＡＤＢ）は２８日、新総裁に神田真人前財務省財務官（５９）を選出したと発表した。加盟６９カ国・地域の全会一致だった。神田氏は来年２月２４日付で第１１代総裁に就任する。ＡＤＢは浅川雅嗣総裁（６６）の辞任表明を受けて総裁選を実施。立候補は日本政府が推薦した神田氏のみで、事実上の信任投票だった。神田氏の総裁任期は、浅川総裁の残り任期である２０２６年１１月２３日まで。