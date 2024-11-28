韓国出身のインスタグラマーであり韓国グラビアのパイオニアでもあるピョ・ウンジのデジタル限定写真集『大胆なアマリリス』が12月6日にリリースされる。【写真】“韓国グラビア”ピョ・ウンジのデジタル写真集より美ヒップも今回のテーマは、「現代のOLウンジが昭和にタイムスリップ」。令和の女の子と昭和レトロな女の子、2つの時代のウンジが交錯する異次元グラビアストーリー。どちらも圧巻のスタイルを80ページの大ボリ