DHとして史上初のMVPに１位票満票で選ばれた大谷翔平photo by Getty Imagesロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が大方の予想通り、2024年のナ・リーグMVPを受賞した。ロサンゼルス・エンゼルス時代にア・リーグのMVPに２度輝いたのに続き、この4年間で３度目の栄誉。しかも30人の投票者がすべて大谷に１位票を投じ、満票という文句のない結果だった。この選考のプロセスを知るため、ナ・リーグMVPの投票権を持った3人の現地