旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材■ふわふわ食感正解：タラ難易度：★★★☆☆身だけじゃなく、白子も卵も旨い！タラは、タラ科に属に属する魚類の総称です。日本人になじみ深いのは、マダラとスケトウダラ（スケソウダラ）です