パ・リーグ新人王 西武・武内夏暉の原点（後編）西武で新人王を獲得した武内夏暉は、福岡・八幡南高時代、知る人ぞ知る好投手だった。高校3年間で身長185センチ、体重85キロと、堂々たる大型左腕に成長。３年春の北九州市長杯、星琳との決勝で完封勝利し、優勝に貢献。高校時代唯一となるタイトルを手に入れた。もちろん、この一戦の好投も光ってはいた。だが、それ以上に、福盛徳之監督の脳裏から離れない試合がある。武内