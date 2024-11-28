犯罪によって得た収益のマネー・ロンダリング（資金洗浄）について、国家公安委員会が今年の調査書を公表し、首都圏の連続強盗事件にも関与しているとみられる匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」について初めて記載されました。犯罪によって得た収益の出所がわからないようにして捜査機関による検挙を逃れようとする「マネー・ロンダリング」（資金洗浄）について、国家公安委員会は毎年公表している調査書を今年も公