大阪府豊中市で、職務質問をしようとした警察官をボンネットに乗せたまま、車が約２００ｍ急発進する事案がありました。警察によりますと、１１月２７日午後５時すぎ、大阪府豊中市のコンビニエンスストアの駐車場で、「飲酒運転疑いの車がいる」という通報を受け、駆けつけた男性巡査部長（３３）が、駐車中の乗用車に職務質問しようとしたところ、車が急発進しようとしました。車は制止しようとした巡査部長をボンネットの上に乗