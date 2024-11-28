トランプ次期大統領が公約を実行すべく、着々と主要な人事を次々に決めている。ジャーナリストの此花わかさんがウクライナやイスラエルなどの国際情勢や、移民政策やLGBTQ＋といった国内の課題においてトランプ2.0政権がどんな狙いを持っているのか、そしてそれが日本にどんな影響を及ぼすのかを国内外の専門家に取材した――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／P_Wei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／P_Weiトランプ政権