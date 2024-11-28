SINN PURETÉ（シンピュルテ）から、“だーりお”こと女優の内田理央さんとのコラボアイテム第2弾が、12月2日（月）より順次、SINN PURETÉ公式オンラインストアと取扱店舗にて販売開始されます。今回は、お湯に浸かりながらボディケアができる「オイルinバスソルト」が登場。11月27日（水）より、Cosme Kitchen WEB STOREと一部店舗限定で限定セットが先行発売中なので、気になる方は一足先にゲットしてみてはいかがでし