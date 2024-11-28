「BLことはじめ」は、これからBL（ボーイズラブ）の世界を知りたい、読んでみたいという、BL入門者に向けて、毎月さまざまな切り口でおすすめのBL本を紹介する連載です。ハイブリッド型総合書店hontoのBL専門フロア「すわんぷ」（https://honto.jp/swamp.html）の担当者、井上將利さんが個性全開でお届けします。今回のテーマは「マイベストBL 2024」。2024年に刊行されたBLコミックスの中から、井上さんが独断と偏見でおすす