KYコーポレーション(岩手県北上市)が展開する「焼肉冷麺やまなか家」は12月4日、「やまなか家 福袋2025」を店頭発売する。【関連記事】「焼肉きんぐの福袋2025年」12月2日予約スタート、ロゴ入りレジカゴ･肉柄エコバッグなどグッズとクーポン券4000円分で税込3000円税込3000円。全店舗12月4日11時から販売を開始する(盛岡大通店は17時から)。購入は1組1個まで。販売期間は12月30日まで。数量限定でなくなり次第終了。福袋はクーポ