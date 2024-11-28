今年の世相を映した変わりびな。手前は米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手を題材にした人形＝28日午前、東京都台東区東京・上野の老舗人形メーカー「真多呂」は28日、2024年に話題になった出来事や世相を反映した変わりびなを報道各社に公開した。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手や10月に就任した石破茂首相をモチーフにしたほか、能登半島地震で被災した職人へのエールとして輪島塗の職人と日本酒の杜氏を模した人形な