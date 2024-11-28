【モナコ＝平地一紀】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２７日、１次リーグ第５節が各地で行われ、南野拓実のモナコ（仏）はホームで、ベンフィカ（ポルトガル）に２―３で逆転負けし、初黒星を喫した。モナコは３勝１分け１敗の勝ち点１０。負傷明けの南野は出場しなかった。前田大然、旗手怜央、古橋亨梧が先発したセルティック（スコットランド）はホームで、クラブ・ブルージュ（ベルギー）と１―１で引き分け