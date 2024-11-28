２６日、芸能事務所「LUV」への所属が公表された、辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんがTikTokにダンス動画をアップ。ファンから反響を呼んでいます。 【写真を見る】辻希美さん長女・希空さんTikTokのダンス動画アップ３２万を超える「いいね」の大反響希空さんは、２７日「昨日17歳の誕生日を迎え今日から新たにスタートします！改めて、希空ですこれからも頑張って行くので宜しくお願いしますYouTubeも是