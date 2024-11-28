福岡中央署は28日、福岡市中央区に住む女性宅固定電話機に27日午後4時18分ごろ、警察官を名乗る男らから不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの名前が詐欺グループに利用されている」「あなたの名前が悪用されている」「銀行の口座番号や残高等を教えてほしい」などという内容だった。