ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（30）と結婚した俳優の山本舞香（27）が28日、東京・銀座の『ケイト・スペード ニューヨーク銀座』のオープニングイベントに登壇した。【動画】マイファスHiroとの結婚をキティちゃんが祝福！？メロメロ顔で喜んだ山本舞香この日は、ハローキティがお祝いに登場。ケイト・スペードのバッグの中に花がいっぱいに詰まった花束を手渡し、山本は「うわ〜、うれしい！」と破顔一笑。