静岡県警本部静岡県掛川市の住宅で男が住人の夫婦を切りつけ逃走した事件で、掛川署は28日、妻（78）を刃物で切りつけたとして殺人未遂の疑いで、インドネシア国籍の工員ヨギ・アゲング・プラヨゴ容疑者（24）＝同市＝を逮捕した。逮捕容疑は18日午後5時15分ごろ、同市国安の住宅で、無職小林富子さんの顔や腕を刃物で切りつけ殺害しようとした疑い。