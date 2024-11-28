神奈川県警察本部28日午前1時ごろ、横浜市保土ケ谷区の住宅で男性が女に胸を刃物で刺された。男性は搬送先の病院で死亡した。神奈川県警は同日、自称、住人のアルバイト遠藤美雪容疑者（65）を現行犯逮捕した。容疑を殺人に切り替えて調べる。県警によると、遠藤容疑者は男性と交際関係にあったとみられる。遠藤容疑者が事件直後に「けんかをしてもみあい、包丁で刺した」と110番した。警察官が和室で血を流して倒れている男性