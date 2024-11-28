２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、結（橋本環奈）の家にやってきた佳純（平祐奈）のビックリ発言と、カッパ四ツ木（佐野勇斗）と結のお互いを思うすれ違いに、ネットの「＃おむすび反省会」でツッコミが多数上がった。この日の「おむすび」では、父親とケンカした佳純が結の家に宿泊。「生まれてこのかた、床で寝たことがない」という佳純は、歩（仲里依紗）のベッドを占領。ベッドは自宅から持参した