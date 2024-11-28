岐阜県選挙管理委員会は28日、県内の政治団体の2023年分の政治資金収支報告書を公表した。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、政治資金規正法違反の罪で在宅起訴され、自民党を離党した大野泰正参院議員=岐阜選挙区=が代表を務める自民党支部は、収支の総額をいずれも「不明」として提出した。政治資金規正法は政治団体のすべての収支を収支報告書に記載することを義務づけている。大野氏が代表の「自由民主