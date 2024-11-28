12月目前となり、大掃除の時期が近付いています。NITE＝製品評価技術基盤機構は火災防止のため、配線器具を手入れするよう呼び掛けています。NITEによりますと、コンセントや延長コードといった配線器具の事故は、昨年度までの5年間で153件ありました。そのうち125件が火災事故で、周囲の製品や建物などにも被害が及ぶものが102件あったということです。原因は使い方や設置状況に関するものが多く、延長コードのプラグとコ