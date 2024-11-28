【モデルプレス＝2024/11/28】女優の藤間爽子が主演を務める読売テレビ・ドラマDIVE枠で放送の連続ドラマ「つづ井さん」（毎週木曜深夜0時59分〜）の第8話が、28日に放送される。【写真】藤間爽子「マイファミリー」“共犯者”鈴間役で熱視線◆藤間爽子主演「つづ井さん」筋金入りの「オタク女子」のつづ井さんと、“前世からの友達”が繰り広げる、なんでもない推し活ライフを綴った累計90万部突破の人気エッセイコミックが原作。