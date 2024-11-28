外国人が、住所欄を「滞在先ホテル」にした日本の運転免許証を取得している――。 10月頃、このような話がネットやSNSでにわかに注目を集めた。 違法性を感じた人もいるかもしれないが、日本には外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えられる「外免切替」という制度があり、滞在先ホテルの住所で申請することに法的問題はない。 ただし、普通免許の場合は手数料4600円（申請料2550円＋交付手数料2050