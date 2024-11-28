兵庫県知事選挙で再選した斎藤元彦氏の選挙戦をめぐり、PR会社（兵庫県西宮市）の経営者の女性が、「斎藤氏の陣営から広報戦略を任された」とするインターネット記事を公開したことをめぐり、公職選挙法違反の疑いが指摘されている件で、斎藤氏の代理人・奥見司弁護士が27日、神戸市内で記者会見し、記事の内容について「事実ではない」と主張した。会見する奥見司弁護士〈2024年11月27日午後 神戸市中央区〉斎藤元彦後援会からP