兵庫県加古川市で2007年10月、小学2年の女児（当時7歳）が刃物で刺され殺害された事件で、兵庫県警・加古川署捜査本部は27日、別の女児殺害事件で逮捕された勝田州彦容疑者（45）を殺人容疑で再逮捕した。「黙秘します」と話しているという。兵庫県警・柱谷昌彦捜査第一課長（左）、塩井学加古川署長〈2024年11月27日 13時59分撮影・兵庫県加古川市〉勝田容疑者は2007年10月16日午後6時ごろ、加古川市別府町新野辺にあった女児