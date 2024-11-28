神奈川県鎌倉市で昨年８月、ＪＲ東海道線を走行中の電車が傾いた電柱に衝突した事故で、運輸安全委員会は２８日、架線を支えていた電柱の根元がひび割れ、入り込んだ雨水で内部の鉄筋が腐食したとする調査報告書を公表した。事故前の検査で、ＪＲ東日本がひび割れを発見できなかった可能性があると指摘し、入念な検査を行うよう求めた。報告書によると、傾いた電柱は設計値に対し比較的大きな力で常に引っ張られており、風や地