【週刊ヤングジャンプ 2024年52号】 11月28日 発売 価格：470円 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年52号」を本日11月28日に発売した。価格は470円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙＆巻頭グラビアには若槻千夏さんが登場する。巻頭カラーには井上雄彦氏の「リアル」が掲載。また、多田大我氏の「株式会社忍界商事」、「