安川電機が下げ止まらない。前日は４０００円大台攻防となり、ザラ場に割り込んだものの、下げ渋り大引けは４０００円台をキープした。しかし、きょうは改めて売り直される展開で連日の年初来安値更新となり、時価は２０年９月以来、約４年２カ月ぶりの安値水準に沈んでいる。産業用ロボットのトップ企業で中国依存比率が高い。トランプ次期政権下での対中輸出の規制強化や輸入関税強化などが警戒される中、同社の収益環境