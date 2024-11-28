コクヨは反発。２７日取引終了後、２７年１２月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。最終年度に売上高４３００億円（２３年１２月期は３２８７億円）、ＲＯＥ９％以上（同７．８％）とする目標を掲げた。株主還元については原則として累進配当を行い、中計期間中は連結配当性向５０％を目安にするという。また、中計期間中に総額３５０億円の自社株取得を行うとした。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS