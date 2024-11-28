シンメンテホールディングスが反発。２７日の取引終了後、発行済み株式数（自社株を除く）の１．８７％にあたる１８万株または２億７２５２万円を上限に、２８日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ＴｏＳＴＮｅＴ－３」で自社株買いを実施すると発表しており、好感されている。なお、東証の自己株式立会外買付取引情報によると、２８日付で１５万７７００株の取得を完了している。 出所：MINKABU PRESS