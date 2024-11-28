住信ＳＢＩネット銀行が一時ストップ高の水準となる前営業日比５００円高の３４０５円に買われ、上場来高値を更新した。週刊文春電子版がこの日、ＮＴＴドコモが住信ＳＢＩ銀の買収に動いているようだとするメガバンク幹部のコメントを交えた記事を配信。これを受けて住信ＳＢＩ銀に短期志向の資金が向かったようだ。１０月２７日には東洋経済オンラインも、銀行業への参入を表明しているＮＴＴドコモの買収先の候補として、住信