ＳＷＣＣが高い。２７日取引終了後、相模原事業所の一部敷地を大和ハウス工業へ譲渡すると発表した。これに伴い、譲渡益７３億円を２５年３月期第３四半期連結決算に特別利益として計上するとしており、これが手掛かりとなっている。なお、通期業績予想は現在精査中としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS