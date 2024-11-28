極東貿易は産業向けが主力の機械商社。関連事業のＭ＆Ａに積極的で更なる成長が期待される。 足もと業績は好調で、１１月８日に発表した２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結営業利益は前年同期比２．３倍の７億９６００万円となり、通期計画１２億円に対する進捗率は６６．３％に達した。産業設備関連部門は国内外の重化学工業向け設備事業を中心に順調で、産業素材関連部門も北米向け自動車部品用樹脂・塗