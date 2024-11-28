午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５４、値下がり銘柄数は６１４、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に鉄鋼、鉱業、パルプ・紙、水産・農林、その他製品など。値下がりで目立つのはサービス、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS