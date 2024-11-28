ジェイフロンティアが大幅反落。きょう午前９時に、２４年５月期有価証券報告書について、延長承認を受けた提出期限である２４年１１月２９日までに提出できない見込みとなったと発表。これを受けて、東京証券取引所は同日付で、同社株式を監理銘柄（確認中）に指定しており、これが嫌気されている。 同社は一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、監査法人から不適切な会計処理がある旨の疑義が生じてい
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