オルビスは11月20日、本格エイジングケアを提案するオルビス アンバーから「プロカバーリング BB」を発売しました。■肌悩みをカバーしながら自然な肌印象に同商品は、3種の美容成分（スーパーヒアルロン酸、持続性アミノ酸系モイスチャー、スクワラン）を配合し、“ふくよかなツヤ肌”を実現するツヤ仕込みクリーム製法を搭載したスキンケアクリーム。くすみ、シミ、しわなど複数の肌悩みをもつ大人肌の特性に合わせ、形・ツヤ・