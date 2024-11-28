古橋亨梧、前田大然、旗手怜央を擁するセルティックは現地時間11月27日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、ベルギー王者のクラブ・ブルージュとホームで対戦。日本代表の３人全員が先発したなか、１−１のドローに終わった。ここまで２勝１分１敗で36チーム中18位のセルティックは、26分にキャメロン・カーター＝ヴィッカーズのオウンゴールで、23位のクラブ・ブルージュに先制を許す。それでも60分、ペナ