【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■&TEAMメンバーが初めて楽曲制作に携わった「三日月の願い」はバラード曲！ &TEAMが、12月18日にリリースする2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』のAlbum Previewを公開した。 11月26日・27日に公開された楽曲ごとのAlbum Previewでは、楽曲タイトルは明かされず、各サウンドがどの曲なのか予想をするコメントがSNSに多く投稿されていた。このたび11月28日0