2024年11月26日、環球時報は「韓国の日本に対する価値観外交はどうして何度も挫折するのか」と題した上海対外経貿大学朝鮮半島研究センターの袪徳斌（ジャン・ダービン）主任による評論記事を掲載した。記事は、新潟県佐渡市で24日に世界文化遺産「佐渡島（さど）の金山」を巡り、朝鮮半島出身者を含む全ての労働者の追悼式典が行われ、当初は韓国政府代表者も参加する予定だったが、式典に出席した生稲晃子外務政務官が「8