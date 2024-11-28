Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月27日0時から11月28日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー先行セール」を開催中。現在、睡眠モードやモニタリング、最大10時間の連続再生が可能な「Soundcore Sleep A20」や外部の音を気にせず音楽へ没入できる「Soundcore Liberty 4」など、Anker（