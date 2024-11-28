5年間で153件。これは、2019年度から2023年度までの間に起きた配線器具による事故の数だ。そのうち125件が火災に発展し、そのうち2件は死亡事故につながった。NITE＝製品評価技術基盤機構が明らかにした。原因が特定されている127件のうち約4割が、使い方や設置状況に事故の要因があったという。使い方や設置状況が関係している事故のうち最も多かったのは、「トラッキング現象」と呼ばれる異常発熱によるものだった。これは、配線