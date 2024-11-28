かつて日本の繊維産業の中心的存在だったユニチカが、祖業の繊維事業から撤退する方針を固めたことが28日、分かった。不織布など機能資材事業の一部を含めて外部に売却し、官民ファンド「地域経済活性化支援機構」の支援を受けて経営不振からの再建を目指すという。早ければ同日中に取締役会で決定し、公表する見通し。売却する事業は年間の売上高約1200億円のうち、4割前後の規模になる方向だ。今後は工業用フィルムなど高分