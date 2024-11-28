Microsoftはこのほど、「Windows 10, version 22H2｜Microsoft Learn」において、Windows 10バージョン22H2にインストールしたパッケージアプリを更新またはアンインストールできない可能性があると発表した。この問題は品質更新プログラム「KB5046714」によりすでに修正されている。Windows 10, version 22H2｜Microsoft Learn.