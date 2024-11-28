保土ケ谷警察署（資料写真）自宅で交際相手の男性を殺害しようとしたとして、保土ケ谷署は２８日、殺人未遂の疑いで、いずれも自称の横浜市保土ケ谷区川辺町、アルバイトの女（６５）を現行犯逮捕した。男性は搬送先の病院で死亡が確認され、署は容疑を殺人に切り替えて調べている。逮捕容疑は、同日午前１時ごろ、自宅で男性の胸部を包丁で突き刺して殺害しようとした、としている。署によると、女は「包丁で刺したことは間