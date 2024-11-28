「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京の讃岐うどんの名店として名高く、行列の絶えない「賞讃」が作ったラーメン店。さぬきうどんの製法で作られた麺と「賞讃」の和風だしをベースにしたスープが絶品と評判です。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多く