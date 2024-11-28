平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太によるNumber_iの初の全国ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』の12月24日公演が、Prime Videoで独占ライブ配信することが決定した。【写真】クールな表情で決めるNumber_i・平野紫耀らソロカット本公演は、9月に初のフルアルバム『No.I』をリリースしたNumber_i初の全国ツアーとして、10月3日のセキスイハイムスーパーアリーナ（宮城県）を皮切りに、全国7ヶ所で合計26公演が行われるラ