ポケモンたちのトラベルグッズが、30日よりポケモンセンターにて販売される。ポケモンセンターオンラインでは、28日午前10時より取り扱いがスタートする。【写真30枚】オシャレ！スーツケースや圧縮袋…『ポケモン』トラベル新グッズポケモンたちとカントーやパルデアなどの地方をめぐる旅をイメージしたアートや、かわいらしいタッチで描かれたミミッキュがデザインされた新グッズ。ラインナップはミミッキュがデザインされ