果物の木を食い荒らす外来種のカミキリムシについて、茨城県が地域住民らに駆除を呼びかけたところ、6〜9月の4カ月で3782匹の成虫が駆除された。今年度新設した制度に基づき、協力した人にはプリペイドカードなどが贈られた。駆除されたのは、全身がともに光沢のある黒色で、前胸部が赤い「クビアカツヤカミキリ」（体長2・5〜4センチ）と、背面の翅（はね）に白い斑点がある「ツヤハダゴマダラカミキリ」（同2〜3・5センチ）